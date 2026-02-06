Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu

Batman\'da Kaçak Sigara Operasyonu
06.02.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Batman'da kaçak sigara üretimi yapılan depoya düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında kentte çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Çamlıca ve Seyitler mahallelerinde bulunan depo ve ikamette kaçak sigara üretimi yapıldığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 otomatik makaron dolum makinesi, 2 hava kompresörü, 2 milyon 30 bin 500 boş makaron, 2 bin 100 tütün doldurulmuş sigara, 12 kilogram kıyılmış tütün, 15 bin boş sigara kutusu ve 14 milyon 523 bin 200 filtre ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valizli cinayette kan donduran itiraf İntihar süsü vermek istemiş Valizli cinayette kan donduran itiraf! İntihar süsü vermek istemiş
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul’da Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da
Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı
Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 14:59:00. #7.11#
SON DAKİKA: Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.