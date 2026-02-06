Batman\'da Kaçak Sigara Operasyonu

BATMAN'da, kaçakçılıkla mücadele kapsamında jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak sigara üretimi yapılan 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan kaçak ürünler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 Şubat 2025 tarihinde, Merkez ilçe Çamlıca ve Seyitler mahallelerinde bulunan 1 depo ve 1 evde kaçak sigara üretimi yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, piyasa değeri 7 milyon TL olan 4 otomatik makaron dolum makinesi, 2 hava kompresörü, 2 milyon 30 bin 500 adet boş makaron, 2 bin 100 adet tütün doldurulmuş sigara, 120 bin gram kıyılmış tütün, 15 bin boş sigara kutusu ve 14 milyon 523 bin 200 filtre ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadelenin halk sağlığı ve kamu düzeninin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Haber ve Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN