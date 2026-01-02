Batman\'da Karla Mücadele Çalışmaları

Batman Belediyesi kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla ekipler ana arterler başta olmak üzere mahalle ve sokaklarda yol ve kaldırım temizliği ile tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekipler, hastane, okul ve kamu kurumlarının bulunduğu alanlarda öncelikli temizlik yapıyor.