Batman\'da Kuyumcu Soygunu!

06.02.2026 12:10
Kar maskeli 2 kişi, kuyumcu dükkanında çalışanı darbedip 1 kilo altınla kaçtı.

BATMAN'da kar maskeli 2 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen çalışanı darbedip, 1 kiloya yakın altını alarak kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, Emin Yasak'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, iş yerine girerek vitrindeki altınların bir bölümünü aldı. Bu sırada kuyumcu çalışanı, soygunculara engel olmaya çalıştı. Şüpheliler, çalışanı darbederek aldıkları 1 kiloya yakın altınla kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman Emniyet Müdürü İbrahim Kaba da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcuda çalışma yaparken, soygunu duyan kuyumcu esnafı da iş yeri önünde toplandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

'KUYUMCULAR SABAH ERKEN AÇMASIN'

Batman Kuyumcular Derneği Başkanı Şehmus Kaplan, "2 kar maskeli şüpheli, gelip bizim kuyumcu kardeşimizin iş yerine giriyorlar. Kurusıkıymış silahları. Biri havaya ateş ediyor. Biri de kabzasıyla çalışanın kafasına vuruyor. 1 kiloya yakın altını alıp kaçıyorlar. İnşallah en kısa zamanda bunlar yakalanır. Gereği yapılır. Kuyumculara sabah erken açmamalarını tavsiye ediyoruz. Saat 10.00 civarında açmalarını istiyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Batman, Güncel, Suç, Son Dakika

