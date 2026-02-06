Batman\'da Milyonluk Soygun

Batman'da kar maskeli 2 şüphelinin kuru sıkı tabancayla 90 saniyede gerçekleştirdiği milyonluk kuyumcu soygunu, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan bir kuyumcu dükkanına kar maskeli 2 şüpheli geldi. Şüphelilerin kuru sıkı tabanca kullanarak gerçekleştirdiği soygunun yaklaşık 90 saniye sürdüğü öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, şüphelilerden birinin kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtığı, diğer şüphelinin ise silahın dipçiğiyle kuyumcunun başına vurduğu görüldü. Şüpheliler, çaldıkları yaklaşık 1 kilo altını alarak motosikletle hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, şüphelilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN