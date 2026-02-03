Batman\'da Okul Servislerine Ceza

Batman'da okul servislerine yönelik denetimlerde 7 sürücüye toplam 35 bin 639 lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde servis araçları kontrol edildi, kurallara uymayan 7 sürücüye işlem yapılarak 35 bin 639 lira para cezası uygulandı.
