Batman\'da Taşımalı Eğitime Ara

05.01.2026 18:19
Sason ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 6 Ocak'ta eğitime ara verildi.

BATMAN'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 6 Ocak Salı günü ara verildi.

Sason ve Kozluk ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, taşımalı eğitime ara verildi. Sason Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçe genelinde oluşan yoğun don ve buzlanmadan dolayı, taşımalı eğitime 6 Ocak 2026 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Kozluk Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "İlçe genelinde oluşan yoğun don ve buzlanmadan dolayı, taşımalı eğitime 6 Ocak 2026 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

