Batman'da Trafik Kazası: 4 Ölü

13.01.2026 11:31
Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

BATMAN'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı. Kazada yaralanan 3 kişiden Umut Tekin de tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Güney Çevreyolu Balpınar beldesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 PT 1623 plakalı otomobil ile 06 EVF 846 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobiller, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçlarda bulunan Baran Demirhan, Serhat Ataca ve Ahmet Kayra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Umut Tekin de tedaviye alındığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Umut Tekin'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Baran Demirhan, Serhat Ataca ve Ahmet Kayra'nın cenazeleri, işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Binatlı köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Arif ARSLAN-Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

