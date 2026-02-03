Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, torbacılık yöntemiyle uyuşturucu satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, torbacılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 815 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?