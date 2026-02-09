Batman Girişim Ofisi Açılıyor - Son Dakika
Batman Girişim Ofisi Açılıyor

09.02.2026 11:04
Boğaziçi Teknopark, Anadolu'da girişimcilere ücretsiz destek sunan Batman Girişim Ofisi'ni kurdu.

Boğaziçi Teknopark, girişimcilik ekosistemini Anadolu'ya yayma hedefi doğrultusunda Batman Girişim Ofisi'ni hayata geçiriyor.

Boğaziçi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle kurulan Batman Girişim Ofisi, teknoloji tabanlı girişimlere yönelik tamamen ücretsiz destek modeliyle faaliyet gösterecek.

Ofis bünyesinde girişimcilere mentörluk desteği, eğitim programları, iş geliştirme ve ölçeklenme odaklı çalışmalar ile yatırımcılarla bir araya gelmelerini sağlayacak görüşme ve eşleştirme imkanları sunulacak.

Bu yönüyle Anadolu'da ücretsiz hizmet sunan ilk girişim ofislerinden biri olma özelliğini taşıyan Batman Girişim Ofisi'nde yer almak isteyen girişimciler, yarına kadar Boğaziçi Teknopark'ın internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Girişim Ofisi kapsamında 11 Şubat'ta düzenlenecek programda ise Boğaziçi Teknopark bünyesinde yer almak isteyen girişimciler projelerini jüriye sunacak. Değerlendirmeler sonucunda başarılı girişimler ödüllendirilecek.

Resmi açılışının önümüzdeki dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen ofiste Bakanlık desteği kapsamında sunulacak tüm hizmetler girişimcilere ücretsiz olarak sağlanacak.

Boğaziçi Teknopark, Batman Girişim Ofisi aracılığıyla yerel girişimlerin güçlendirilmesini, teknoloji üretiminin desteklenmesini ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

