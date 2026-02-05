Bayburt\'ta Deprem Şehitleri Anılacak

6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bayburt'ta anma programı düzenlenecek. Depremde vefat eden vatandaşlar dualarla anılacak.
Asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Bayburt Kızılay Şubesi iş birliğinde anma programı gerçekleştirilecek. Yarın Ulu Camii'nde
Saat 12.00 ile 14.00 arasında düzenlenecek anma programında, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için mevlit okutulacak ve dualar edilecek.
Tüm vatandaşların davetli olduğu programda, hayatını kaybedenler rahmetle anılacak. - BAYBURT
