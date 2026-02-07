Bayburt\'ta Kış Festivali Düzenlendi

Bayburt'ta Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 400 rakımlı Aydıntepe Yaylası'nda kış festivali gerçekleştirildi.

Aydıntepe Kaymakamlığı ile Belediyesi işbirliğinde ilçenin kış turizmini canlandırmak ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ilk kez düzenlenen festival, bayrak yürüyüşüyle başladı.

Festivalde, kış sporlarına yönelik etkinlikler ve yarışmalar ilgi gördü.

Bayburt Belediyesi ile Türk Kızılay ekipleri, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulundu.

Kaymakam Ertuğrul Bayram, AA muhabirine, 2 bin 400 rakımlı Aydıntepe Yaylası'nın, Doğu Karadeniz'in güzide yaylaları arasında yer aldığını söyledi.

Doğasıyla dikkati çeken bölgenin yazın turistleri ağırladığını, adeta şenlik alanına dönüştüğünü belirten Bayram, "Festivali yaparak ilçemizin kış turizmi potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek festivalimizi kutlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Katılımcılardan Nazlı Argan da organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Mersin'den Bayburt'a geldiğini ifade eden Umut Coşkun, etkinlikler sayesinde doyasıya eğlendiğini anlattı.

Remzi Kardeş ise kışın ilk kez düzenlenen festivalin gelecek yıllarda da devam etmesini istediğini kaydetti.