Bayburt'ta Nüfus Müdürlükleri Hafta Sonu da Hizmet Verecek

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, vatandaşların Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmalarıyla ilgili taleplerinin karşılanması amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin bugün ve yarın da açık olacağını bildirdi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, vatandaşların Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmalarıyla ilgili taleplerinin karşılanması amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin bugün ve yarın da açık olacağını bildirdi.



Pehlivan, yaptığı yazılı açıklamada, seçim güvenliğine ilişkin tedbir ve hazırlıkların seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrası olmak üzere üç aşamalı olarak planlandığını belirtti.



Seçim güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:



"Enerji arzının sürekliliğinin temin edilmesi hususunda elektrik ve doğal gaz hatlarıyla ilgili gerekli güvenlik tedbirleri, sorumlu birimler tarafından alınmış, muhtemel arızalara yönelik ekipler hazır edilmiştir. Seçim tedbirleri kapsamında il merkezimizde vali yardımcımız, ilçelerimizde ise kaymakamlarımız sorumluluğunda seçim koordinasyon merkezlerimiz, kKolluk birimlerimiz bünyesinde seçim harekat merkezleri kuruldu. Bu merkezlerimizde görevlendirdiğimiz personelimiz seçim süreci boyunca görevlerinin başında olacak. Vatandaşlarımızın da duyarlılığı ve sağduyulu yaklaşımlarıyla huzurun şehri Bayburt'ta seçim sürecinin huzur ve güven içerisinde gerçekleşeceğine inanıyorum."



Pehlivan, vatandaşların seçimde oy kullanmalarıyla ilgili taleplerinin karşılanması amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin bugün ve yarın da açık olacağını ifade etti.

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