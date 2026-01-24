Bayındır Çiçekçiler Kooperatifi Uluslararası Öğrencileri Ağırladı - Son Dakika
Bayındır Çiçekçiler Kooperatifi Uluslararası Öğrencileri Ağırladı

Bayındır Çiçekçiler Kooperatifi Uluslararası Öğrencileri Ağırladı
24.01.2026 10:44
İzmir'in Bayındır ilçesinde 50 öğrenci, çiçek üretimi ve seracılıkla ilgili bilgi aldı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde faaliyet gösteren Bayındır Çiçekçiler Kooperatifi, İtalya ve İspanya'dan gelen 50 öğrenciyi ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında öğrencilere Bayındır'da yürütülen çiçek üretimi, seracılık faaliyetleri ve ihracat süreçleri hakkında bilgi verildi. Kooperatif yetkilileri, Bayındır'ın süs bitkileri üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Öğrenciler, üretim seralarını gezerek modern yetiştirme tekniklerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyaret sırasında çiçekçilik sektörü, üretim süreçleri ve bölgenin tarımsal potansiyeli hakkında bilgiler verildi.

Kooperatif yetkilileri, bu tür uluslararası öğrenci ziyaretlerinin Bayındır çiçekçiliğinin tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Bayındır, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayındır Çiçekçiler Kooperatifi Uluslararası Öğrencileri Ağırladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bayındır Çiçekçiler Kooperatifi Uluslararası Öğrencileri Ağırladı - Son Dakika
