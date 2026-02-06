Baykar'dan depremzedelere kalıcı destek: Depremzedelerin yüzü gülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Baykar'dan depremzedelere kalıcı destek: Depremzedelerin yüzü gülüyor

Baykar\'dan depremzedelere kalıcı destek: Depremzedelerin yüzü gülüyor
06.02.2026 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kalıcı yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürerken, Baykar tarafından yaptırılan Baykar Toplu Konutları depremzedelere umut oldu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kalıcı yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürerken, Baykar tarafından yaptırılan Baykar Toplu Konutları depremzedelere umut oldu.

Selçuk Bayraktar öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında kentte 303 konut inşa edildi. Deprem sonrası barınma ihtiyacına kalıcı çözüm sunmak amacıyla yapılan konutlar, sağlam yapısı ve planlı yerleşimiyle dikkat çekti. Bölgede yaşam devam ederken, vatandaşlar yapılan destekten dolayı Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti.

"Babam olsa bu kadarını yapamazdı"

Duraklı Mahallesi'nde depreme yakalanan ve iki oğlu vefat eden Bayram Akpınar, "Depremin olduğu gün iki oğlumuz orada şehit oldu. Evlatlarımızı kaybettikten sonra devletimiz Baykar Toplu Konutlarda buradan bize ev verdi. Neredeyse yüzde 99'u dolu. Allah devletimizden razı olsun. Gerçekten babam olsa bu kadarını yapamazdı. Bir yıl içinde bana ev yap deseydim, param yok derdi. Hepimiz perişandık. Allah kimseye yaşatmasın, düşmanıma bile vermesin" dedi.

"Burada neredeyse herkes memnun"

"Bu acıyı ancak evladını kaybeden, evi yıkılan, yokluğu yaşayan bilir" diyerek sözlerini sürdüren Akpınar, "Ben gariban bir adamdım, devlet bana burayı verdi. Emekliyim, burada çalışıyorum. Allah'a şükür buradaki insanların yüzde 90'ından fazlası memnun. Her yerde birkaç memnun olmayan çıkar ama burada neredeyse herkes memnun. Devletimize, milletimize ve Cumhurbaşkanımıza saygı ve sevgi duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha ne yapacak bu devlet ki"

Depremzede Mehmet Kayabaşı ise, "Allah razı olsun çok güzel konutlar var çok sağlam. 99 depremini de duyduk o zamanlar devlet memuruydum. Maaşları zor vereceklerdi dışarıdan yardım gelmeseydi. Allah razı olsun kısa sürede evlerimizi yaptılar teslim ettiler. Çok şahane, her babayiğidin harcı değil bu iş. Birçok yerde toplu konut ve köy evi var. Daha ne yapacak bu devlet ki, nasıl daha hizmet yapacak" dedi.

Depremzede Fatma Dilek de, "Binalarımız çok güzel, çok teşekkür ediyoruz Selçuk Bayraktar'a. Evim merkezdeydi deprem sonrası buraya taşındık" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Baykar'dan depremzedelere kalıcı destek: Depremzedelerin yüzü gülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:00
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:16
Hillary Clinton’ın “Epstein“ çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Hillary Clinton'ın "Epstein" çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:45:57. #7.11#
SON DAKİKA: Baykar'dan depremzedelere kalıcı destek: Depremzedelerin yüzü gülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.