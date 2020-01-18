Bayraklı Belediyesi Sinema İzmir Projesi'nin üyesi oldu - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan İzmir Vakfı Sinema Ofisi tarafından hazırlanan Sinema İzmir Projesi Destek Ağı üyesi oldu. Konuyla ilgili protokol, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal tarafından imzalandı. Buna göre İzmir'de yapılması planlanan dizi, sinema veya reklam filmi çekimleri için Bayraklı Belediyesi, imkanlar dahilinde destek verecek.



Bayraklı Belediyesi, İzmir'in bir sinema şehri olmasına katkı sağlamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaptı. Sinema Ofisi ile imzalanan protokol kapsamında İzmir'deki prodüksiyon faaliyetlerinde düzenli bir iletişim ağı kurulacak ve Bayraklı Belediyesi, imkanlar çerçevesinde sinema çalışmalarına destekte bulunacak. Kültür ekonomisinde İzmir'in pay sahibi olması vizyonu doğrultusunda, ulusal ve uluslararası film yapımları için İzmir'in cazibesini artırma hedefi gözeten proje, İzmir'de gerçekleşecek film çekimlerinde tarafların rollerini ve sorumluluklarını kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeyi amaçlıyor.



Bayraklı'nın sinema sektörü için İzmir'deki en uygun ilçelerden olduğunu dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir ve Bayraklı'nın tanıtımına katkı sağlayacak her projede olacaklarını ifade etti. Başkan Sandal, İzmir Sinema Ofisi ile birlikte önemli projelere imza atacaklarını söyledi. İzmir'in sinema potansiyelini ortaya çıkarmak için hazırlanacak envanter çalışmasına katkı sağlayacaklarını sözlerine ekleyen Sandal, Bayraklı'nın çeşitli bölgelerinin birçok film için doğal set alanları olabileceğini kaydederek, film yapımcılarını Bayraklı'yı gezmeye davet etti. - İZMİR