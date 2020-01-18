Bayraklı Belediyesi Sinema İzmir Projesi'nin üyesi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Sinema İzmir Projesi'nin üyesi oldu - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi Sinema İzmir Projesi'nin üyesi oldu

6 saat önce

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan İzmir Vakfı Sinema Ofisi tarafından hazırlanan Sinema İzmir Projesi Destek Ağı üyesi oldu.

Bayraklı Belediyesi Sinema İzmir Projesi'nin üyesi oldu, System.String[]

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan İzmir Vakfı Sinema Ofisi tarafından hazırlanan Sinema İzmir Projesi Destek Ağı üyesi oldu. Konuyla ilgili protokol, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal tarafından imzalandı. Buna göre İzmir'de yapılması planlanan dizi, sinema veya reklam filmi çekimleri için Bayraklı Belediyesi, imkanlar dahilinde destek verecek.


Bayraklı Belediyesi, İzmir'in bir sinema şehri olmasına katkı sağlamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaptı. Sinema Ofisi ile imzalanan protokol kapsamında İzmir'deki prodüksiyon faaliyetlerinde düzenli bir iletişim ağı kurulacak ve Bayraklı Belediyesi, imkanlar çerçevesinde sinema çalışmalarına destekte bulunacak. Kültür ekonomisinde İzmir'in pay sahibi olması vizyonu doğrultusunda, ulusal ve uluslararası film yapımları için İzmir'in cazibesini artırma hedefi gözeten proje, İzmir'de gerçekleşecek film çekimlerinde tarafların rollerini ve sorumluluklarını kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeyi amaçlıyor.


Bayraklı'nın sinema sektörü için İzmir'deki en uygun ilçelerden olduğunu dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir ve Bayraklı'nın tanıtımına katkı sağlayacak her projede olacaklarını ifade etti. Başkan Sandal, İzmir Sinema Ofisi ile birlikte önemli projelere imza atacaklarını söyledi. İzmir'in sinema potansiyelini ortaya çıkarmak için hazırlanacak envanter çalışmasına katkı sağlayacaklarını sözlerine ekleyen Sandal, Bayraklı'nın çeşitli bölgelerinin birçok film için doğal set alanları olabileceğini kaydederek, film yapımcılarını Bayraklı'yı gezmeye davet etti. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi adliyede (2)
Buca Belediyesporlu Ömer Türker, Fenerbahçe'ye transfer oldu Siyanürle intihar eden 4 kardeşin bakkal borçlarını "Robin Hood" ödedi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 17:51:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayraklı Belediyesi Sinema İzmir Projesi'nin üyesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]