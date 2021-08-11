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Bayraklı'daki 16 amatör spor kulübüne toplam 275 bin liralık destek - Son Dakika

Bayraklı'daki 16 amatör spor kulübüne toplam 275 bin liralık destek

11.08.2021 11:30
Bayraklı'daki 16 amatör spor kulübüne toplam 275 bin liralık destek, System.String[]

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, düzenlenen törende kentteki amatör spor kulüplerinin başkanları, yönetici ve temsilcileriyle bir araya gelirken, pandemi dolayısıyla sıkıntılı günler yaşayan kulüplere toplam 275 bin liralık nakdi ve ayni destekte bulunuldu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, düzenlenen törende kentteki amatör spor kulüplerinin başkanları, yönetici ve temsilcileriyle bir araya gelirken, pandemi dolayısıyla sıkıntılı günler yaşayan kulüplere toplam 275 bin liralık nakdi ve ayni destekte bulunuldu.

Bayraklı ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda, kentte faaliyet gösteren 16 amatör spor kulübünün temsilcilerinin katıldığı bir program düzenlendi. Etkinliğe takımların başkan ve yöneticileri katıldı. Bayraklı'da faaliyetlerini sürdüren birinci amatör takımlara 10 bin TL ve süper amatör takımlara 15 bin TL olmak üzere toplamda 175 bin TL nakdi, 100 bin liralık da malzeme desteğinde bulunuldu. Her kulübe 15 adet müsabaka futbol topu verildi.

Etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sporu teşvik etmek, yılda bir malzeme desteğinde bulunup cüzzi bir miktar destekte bulunmakla çözülebilecek bir durum değil. Daha nitelikli, sağlıklı, altyapısını geliştirebileceğimiz, kente vizyon katabileceğimiz işlere imza atmamız lazım. Bayraklı Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti projemizi planlarken aklımızdaki şey de aslında bu" dedi.

Sandal, "Dünyanın farklı ülkelerinden çocukları Bayraklı'da bir araya getirip buradaki çocuk ve gençlik parlamentolarında duygu ve düşüncelerini, hayallerini dinleyip, duyurabilirsek; bu çocukları burada barındırabilirsek, yılın 4 mevsimi spor, sanat ve kültür etkinlikleriyle barındırabilirsek o zaman kent kendi kimliğine kavuşmuş olur. Bayraklı'da göreve geldiğimiz günden beri ilçemizin temel sorunları, sıkıntılarının neler olduğunu biliyoruz. Altyapısından ulaşıma, kent kimliğine kadar her alanda tıkanmış bir ilçe. Bölgeler arası entegrasyonumuz yok. Derlerimiz akıp gidiyor; ama orayı bir Porsuk Çayı gibi yapmak aklımıza gelmiyor. Kentimiz var meydanımız yok. Tarihimiz var haberdar olamıyoruz. Bu kente ismini veren Smyrna unutulmuş gitmiş. Biz bunların tamamı için birlikte çalışıp, el ele Bayraklı'yı hak ettiği değere ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

"Bugün artık daha güçlü daha dirayetli ve daha büyük işler yapma zamanı"

Spor kulüplerine belediyenin ekonomik durumu ile ilgili de bilgi veren Başkan Sandal, "Ben size şunun müjdesini vereyim; Bayraklı Belediyesi İzmir'in en güçlü belediyelerinden bir tanesi. Piyasaya borcumuz yok. Gerek şirketlerimizde gerekse belediyemizde alacağı olan yok. 102 milyon lira banka kredi borcumuzu da önümüzdeki aylarda sıfırlayacağız. Kentimizin üzerinde kambur olan vergi dairesi, sigorta ve banka faizlerine ödenen 3 milyon liralık kamburu bu kentin omuzlarından atacağız ve yatırımla bu işi çözeceğiz. Krize, pandemiye, depreme, felaketlere rağmen tek kuruş kredi almadan parklarımızı yollarımızı yeniledik yenilemeye de devam ediyoruz. Bugün artık daha güçlü daha dirayetli ve daha büyük işler yapma zamanı. Kentin çehresini değiştirecek işler; kent meydanından tutun Altınyol'un yer altına alınmasına, kentsel dönüşüme ve mahallelerin temel ihtiyaçlarını çözmeye kadar tüm işleri başaracağız. Doğru yoldayız ve bunu yapacağız. Bayraklı'da sizlerle birlikte daha yakın çalışacağız ve el ele, kol kola, ortak akılla bu kent için ne yapacaksak onu planlayacağız. Çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkmakla, kötü alışkanlıklardan uzak tutmakla önemli bir kamusal görev yapıyorsunuz. Siz Bayraklı'nın yüz aklarısınız. Sizinle gurur duyuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Hamza Işık da, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi tüm kulüplerimizin planlarını olumsuz olarak etkiledi; ama bu süreçten başarılı çıkmak için arkamızda bir dağ gibi belediyemiz var. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da bizden desteklerini esirgemeyecektir. Büyükşehirimiz ve başkanımızla birlikte ilçemize yeni spor tesisleri kazandırmaya çalışıyoruz. Hepimiz tek bir amaç için buralardayız. Bayraklımızdaki çocuklarımıza, gençlerimize hizmet ediyoruz. Ümit ediyorum ki; hep birlikte sportif başarılarımızı başkanımızın destekleriyle daha da başarılı kılacağız" diye konuştu.

Bayraklı Amatör Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Kadir Dursun da, yaptığı kısa konuşmada Başkan Sandal'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. Başkan Sandal, daha sonra kulüp yöneticileriyle sohbet edip, talep ve önerilerini dinledi. - İZMİR

Bayraklı'daki 16 amatör spor kulübüne toplam 275 bin liralık destek
Bayraklı'daki 16 amatör spor kulübüne toplam 275 bin liralık destek
Bayraklı'daki 16 amatör spor kulübüne toplam 275 bin liralık destek

Mustafa Kemal Atatürk, Serdar Sandal, Bayraklı, Pandemi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayraklı'daki 16 amatör spor kulübüne toplam 275 bin liralık destek - Son Dakika Spor


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