Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton ???????ile bir araya geldi.
Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Knighton'u Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Knighton, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Bayraktaroğlu ve Orgeneral Knighton,? törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Bayraktaroğlu ve Knighton Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?