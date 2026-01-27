Bayraktaroğlu ve Mandon Telefon Görüşmesi

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.
