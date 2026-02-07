Bayrampaşa'da Rüşvet İddiaları

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı, görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Hasan Mutlu'nun belediyenin vereceği izinler karşılığında rüşvet aldığını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturmada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 14 Ocak'ta ifade veren Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı, Forum İstanbul AVM'deki kafe açılışına ilişkin, kendisinin burayı keşfettikten sonra Hasan Mutlu'nun yanına giderek böyle bir yer olduğunu ve burada "Mis's Kafe Platinium" adında bir kafe açabileceklerini söylediğini belirtti.

Daha sonra kendisi, Hasan Mutlu ve Serkan S'nin kafenin olduğu yere baktıklarını, bu sırada Forum İstanbul'da bazı yetkililerin gelip durumu sorduklarını söyleyen Yağcı, "Burayla alakalı Sedat D. bir önceki dönemde belediye başkanı Atilla Aydıner'e gitmiş ancak Atilla Aydıner böyle bir şey yapılmasına müsaade etmemiş. Bu süreçte Adil U, Sedat D. ve Saki T. tekrar burası için devreye girmişler. Hasan Mutlu ile Saki T. ve Adil U. 3-4 kez görüşme gerçekleştirmişler." dedi.

Yağcı, Hasan Mutlu'nun makamında Saki T'nin de bulunduğu sırada kendisine, "Buraya Saki ile çalışın, belediyeye de 3 milyon lira bağış yapılsın." dediğini aktardı.

Bu görüşmeden sonra Adil U'nun kendisine "Sen bu parayı aşağı çek, seni de görelim." dediğini, ancak inşaata başlanmasıyla o dönem zabıta müdürünün buradaki kaçak yapıyı keşfedip kendisini aradığını dile getiren Yağcı, zabıta müdürüne Mutlu'nun talimatı olduğunu, şimdilik herhangi bir işlem yapmamasını söylediğini belirtti.

Yağcı savcılıktaki ifadesine şöyle devam etti:

"İnşaat devam ederken Adil U. buranın isminin 'Mis's Kafe' olmasından memnun olmayarak sorun çıkarmaya başladı. Bu dönemde Lütfi K'nin odasında Hasan Mutlu, Lütfi K, Atilla Ö. ve benim bulunduğum bir sırada Hasan Mutlu 'Kafe işi nasıl gidiyor, bizim orada 3 milyonumuz var.' dedi. Hasan Mutlu burada ilk defa Adil'den alınacak paranın belediyeye değil, kendisine geleceğini bana karşı ima etti. Bundan öncesinde ben bu paranın bir şekilde belediyeye verileceğini düşünüyordum. Burayla ilgili resmi prosedürle ilgili herhangi bir şey yapılmayınca Adil U. 'Ben bura için başkana 3 milyon verdim.' diye bir laf çıkardı. Bunun üzerine Hasan Mutlu encümen üyelerine talimat vererek belediye encümeninden kararı çıkarttı. Ancak encümen üyelerinin bu işin arka planından haberi yoktur. Buranın belediyenin kafesi olacağı kendilerine söylenmişti."

Yağcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına çeşitli şikayetler gittiğini ve belediyeye bu konuda yazı geldiğini söyledi.

Bu konunun belediye meclisinde gündeme gelmesi üzerine Hasan Mutlu'nun kendisini sorumlu olarak göstermek istediğini belirten Yağcı, bu nedenle de Mutlu'nun kendisini görevden aldığını dile getirdi.

Şüpheli Yağcı, ifadesinde şunları kaydetti:

"Hatta Adil U'nun bana söylediğine göre Adil, bu kafeyi sökerek başka bir yere taşımak istediğini teklif ediyor ancak Hasan Mutlu bunu kabul etmiyor. Bu esnada zabıta tebligatları göndermeye ve kaçaklığa ilişkin resmi tespitler yapılmaya başlayınca Adil U, Hasan Mutlu'ya savcılığa gideceğini söylüyor. Ben görevden alındıktan sonra ihale süreci de iptal ediliyor. Zabıtanın işlem yapmaya başlamasından sonra Hasan Mutlu burayla ilgili sorumluluğu üzerinden atmak için buranın belediyenin kültür merkezi olarak kullanılacağını söyledi. Bunu söylemesinden sonra Adil U. beni arayarak burada çeşitli inşaat çöplerinin kaldığını ve nasıl aldırabileceğini sordu. Ben de belediyeye bağlı kültür merkezi olacağını düşünerek Tolgahan B'yi aradım ve söz konusu çöpleri aldırdım. Hatta Hasan Mutlu buranın belediye tarafından kullanılacağını lanse etmek için 23 Nisan ile alakalı buraya süsleme yaptırıyor."

"Büfeden alınan 50 bin liranın 40 bin lirasını Hasan Mutlu'ya verdiği" iddiası

İlçedeki bir büfeden rüşvet alındığı iddiasına ilişkin Yağcı şunları söyledi:

"Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi Sevgi Parkı'nın önünde 'Sevgi Büfe' isimli bir iş yeri vardır. Burayı 25-30 yaşlarında genç biri işletmektedir. Buranın kira süresi dolmuştur. Ecrimisil ve kira süresinin uzatılması için bu kişiden 50 bin lira para aldım. Parayı Ahmet T. teslim aldı. 10 bin lirası Ahmet T'ye verildi. 40 bin lirası Hasan Mutlu'ya benim tarafımdan verilmiştir. Bu kişinin Ahmet T'ye parayı teslim ederken almış olduğu görüntüler vardır. Bu görüntülerle Hasan Mutlu'nun yanına gidip belediye soruşturmaları sonrasında Hasan Mutlu'yu tehdit etmiştir. Hasan Mutlu da bu kişiye hitaben 'Parayı bana mı verdin? Kime verdiysen git onu şikayet et.' demiştir."

M. otel sahibi İbrahim A. ile soruşturmanın şüphelisi Cengiz Fison'un yanına gelerek otelin çatı katını büyütmek istediklerini söylediğini ve durumu Hasan Mutlu'ya ilettiğini söyleyen Yağcı, Mutlu'nun kendisine iş karşılığında 1 buçuk milyon lira almasını söylediğini ifade etti.

Yağcı, "Ben bu durumu Cengiz Fison'a söyledim. Cengiz Fison 1 milyon lira verebileceklerini bana söyledi. Bu işin en son 1 milyon 250 bin liraya yapılabileceğini kendilerine söyledim. Cengiz düşünmek için süre istedi. Daha sonra bu kişiler bana herhangi bir şekilde gelmeden otelin çatı katında tadilat yapmaya başladılar. Ben de kendime bağlı zabıta müdürlüğünden bir ekip göndererek yeri fotoğraflamalarını, ancak herhangi bir tutanak tutulmasını söyledim. Bunun üzerine Cengiz Fison beni arayarak 'Zabıtaları niye gönderiyorsun, Hasan Mutlu'nun haberi var.' deyince ben devre dışı bırakıldığımı anladım." şeklinde beyanda bulundu.

"Kira süresi dolan restorandan 200 ya da 250 bin lira alındı"

Yağcı, Yaren Restoran (Hepsi Kebap) isimli işletmenin kira süresinin dolduğunu, Mutlu'nun burayı sosyal tesise çevirmek istediğini kendisine söylediğini belirtti.

Buranın tahliye edilmesi için çalışmalara başlatılmasını da Mutlu'nun kendisine söylediğini belirten Yağcı, restoran sahibine mekanı tahliye etmelerini söylediğini dile getirdi.

Karşı tarafın mağdur olacağını söylemesi üzerine bu kişiyi Mutlu'nun yanına gönderdiğini, ikisinin görüştüğünü ifade eden Yağcı, "Daha sonra beni arayarak ecri misil haricinde 250 bin lira açıktan para verilmesi durumunda burayı kullanmaya devam edeceklerini bana söyledi. Ben bu durumu Hasan Mutlu'dan teyit ettim. Mutlu'nun onay vermesiyle Mahmut Kılıç'a (şüpheli) haber verdim. Mahmut Kılıç da giderek bu şahıslardan 200 ya da 250 bin lirayı aldı." dedi.