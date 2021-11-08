BAYRAMPAŞA'DA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ DEFALARCA BIÇAKLAYIP BAŞINDA BEKLEDİ - Son Dakika

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bayrampaşa'da, bir kişi tartıştığı kişiyi sokak ortasında defalarca bıçakladıktan sonra bir süre başında bekledi. Bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alındı. Bıçaklı saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Muratpaşa Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Rıza Küçük ile Ömer Aslan arasından henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma sırasında Rıza Küçük, sokak ortasında Ömer Aslan'ı defalarca bıçakladı. Küçük aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Arslan'ın başında bir süre bekledi.Çevredekilerin bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ömer Aslan'ı yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDIBayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Rıza Küçük'ü elindeki bıçakla gözaltına aldı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Tartışma sonrası şüpheli Rıza Küçük'ün, Ömer Aslan'ı bıçakladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Ömer Aslan koluna giren iki kişi ile kamera açısına giriyor. Sonrasında Rıza Küçük'ün de geldiği görülüyor. Bir süre sonra Rıza Küçük ile Ömer Aslan'ın arasında arbede yaşanıyor. Küçük'ün, Aslan'ı elindeki bıçakla defalarca bıçaklıyor. Arslan yerde yatarken Küçük elinde bıçakla bir süre başında bekliyor.