BBP Genel Başkanı Destici muhtarları ağırladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici muhtarları ağırladı Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici muhtarları ağırladı Açıklaması

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk askerine saldırı olması halinde rejim güçlerinin her yerde vurulacağı yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bu çok doğru ve yerinde bir karardır.

BBP Genel Başkanı Destici muhtarları ağırladı Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk askerine saldırı olması halinde rejim güçlerinin her yerde vurulacağı yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bu çok doğru ve yerinde bir karardır. Eğer bir saldırı daha olursa Suriye rejimi, Esed ve destekçileri için sonu hayır olmayacak, felaket olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, partisinin genel merkezinde Çamlıdere ilçesi muhtarlarını kabulü öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İdlib'den çekilmemesi gerektiğini belirtti.

Türk askerinin İdlib'de bulunmasının Türkiye için güvenlik meselesi olduğunu ifade eden Destici, buradan çıkılması halinde Tel Abyad ve Rasulayn'dan da çekilmek zorunda kalınacağını söyledi.

Destici, "Bugün bir takım bedeller ödüyor olabiliriz ama bugünün şartlarında bir adım dahi geri adım atamayız." dedi.

Türkiye'nin terör örgütlerini sevindirecek tartışmalarla meşgul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Destici, dikkatin vatandaşların ekonomik problemlerinin çözülmesine verilmesi gerektiğini kaydetti.

Destici, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk askerine saldırı olması halinde rejim güçlerinin her yerde vurulacağını açıkladığını hatırlatması üzerine, "Çok doğru ve yerinde bir karardır. Eğer bir saldırı daha olursa Suriye rejimi, Esed ve destekçileri için sonu hayır olmayacak, felaket olacaktır. Esed, yüzyılın zalimi, canisi ve katilidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının açıkladığı bu kararı doğru bulduğumuzu, yerinde bulduğumuzu ve sonuna kadar da desteklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pakistan'da sokaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflarıyla süslendi
Erdoğan'ın "Her yerde vuracağız" sözleri dünya gündemine oturdu Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak

Son Dakika Haberleri
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 19:29:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici muhtarları ağırladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]