BBT'den Çocuklar için Ücretsiz Oyunlar

Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), sömestirde çocuklar için iki yeni oyunu Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz sahneleyecek.

BBT'den yapılan açıklamaya göre, Ragıp Savaş'ın genel sanat yönetmenliğinde hazırlanan program kapsamında 18 Ocak'ta "Tiyatronun Büyüsü" ve 25 Ocak'ta "Sihirli Oyuncak" adlı oyun minik izleyicilerle buluşacak.

BBT'nin yeni sezon yapımlarından olan ve "Prenses Lina ve Oyuncak Arkadaşı Stella" alt başlığıyla sahneye taşınan "Sihirli Oyuncak", görkemli bir sarayda yalnız büyüyen Prenses Lina'nın, dış dünyadan gelen Stella ile tanışmasını konu alıyor.

Zerrin Akdenizli'nin kaleminden çıkan ve Kadir Hasman'ın yönettiği oyun, çocuklara gerçek zenginliğin paylaşım ve dostluk olduğunu anlatıyor. Oyun, pedagog Buket Yılmaz'ın danışmanlığında hazırlandı.

Program kapsamında yer alan bir diğer oyun "Tiyatronun Büyüsü" ise otopark yapılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi bir tiyatro binasını kurtarmak için verilen mücadeleyi eğlenceli ve duygusal bir dille anlatıyor.

Özlem Saraç'ın kaleme aldığı, Burç Ara'nın yönettiği oyunda Burç Ara, Ercan Koçak, Can Esmeray, Doğuş Can Uzun, Eda Özdemir, Emre Sırımsı, İrem Sultan Cengiz, Murat Şenol ve Sevda Karabulut rol alıyor.