BCİKAD İş Kadınları Ödülleri 27 Mart'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BCİKAD İş Kadınları Ödülleri 27 Mart'ta

20.01.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUİKAD, 17. İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri'ni 27 Mart'ta düzenleyecek. 10 ödül verilecek.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri, 27 Mart'ta sahiplerini bulacak.

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, kadının rekabetçi iş hayatında yetkinliklerini artırarak varoluşunu güçlendirmek hedefiyle 2007'de 11 üyeyle kurulan BUİKAD'ın 163 üyeye ulaştığını bildirdi.

BUİKAD olarak çeşitli projelere imza attıklarını anlatan Şençayır, sosyal sorumluluk komisyonu tarafından koordine edilen ve 2022'de lansmanı yapılan "Bu İş Eşitlik İşi" projesini hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Şençayır, Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 kadını istihdam etme hedefiyle 2023'te projeye devam ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kurumsal üyemiz Borçelik, NOSAB Bölge Müdürlüğü ve BUİKAD'ın proje liderliğinde yürüttüğümüz projemizle, kadın forklift operatörü, kaynak punto operatörü yetiştiriyoruz. Borçelik Teknik Akademi tarafından verilen eğitimleri alarak mezun oldular, sertifika aldılar. Şu ana kadar 68 kadını Bursa Oganize Sanayi Bölgelerindeki kuruluşlarda, fabrikalarda istihdama kazandırdık. Gurur duyarak projemize devam ediyoruz."

Şençayır, bu yıl 17'ncisi düzenlenecek gelenekselleşen İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri'nin 27 Mart'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda verileceğini aktardı.

İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri Töreninin bir kutlamadan öte anlam taşıdığını dile getiren Şençayır, şunları kaydetti:

"Kategorilerimiz, 'Yılın en başarılı iş kadını', 'Yılın fark yaratan iş kadını', 'Yılın kadını destekleyen şirketi', 'Bursa'nın en başarılı kadın yöneticisi', 'Bursa'nın en başarılı kadın girişimcisi', 'Bursa'nın en başarılı iş kadını', 'BUİKAD özel ödülleri' ve geçen yıl ilk kez verdiğimiz, bu yıl da yine gururla takdim edeceğimiz 'BUİKAD Fark Yaratan Genç Girişimci Özel Ödülü' olacaktır. Toplam bu dönem 10 adet ödülümüz var."

Kaynak: AA

27 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BCİKAD İş Kadınları Ödülleri 27 Mart'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:20
Gerginlikler unutuldu Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a jest
Gerginlikler unutuldu! Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a jest
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:28:50. #7.11#
SON DAKİKA: BCİKAD İş Kadınları Ödülleri 27 Mart'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.