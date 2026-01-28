Bebeğe Şiddet Olayında Erişim Engeli Talebi Reddedildi - Son Dakika
3. Sayfa

Bebeğe Şiddet Olayında Erişim Engeli Talebi Reddedildi

28.01.2026 17:05
Kahramanmaraş'ta hemşirenin bebeğe şiddet uyguladığı görüntülere erişim engeli talebi mahkemece reddedildi.

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkan ve tutuklanan hemşire H.D.B.'nin, görüntü ve haberlere erişim engeli getirilmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelen bebeği Deniz Esin'e (5) 2021 yılında şiddet uygulayarak bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu iddia edilen hemşire H.D.B., Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen tutuklama kararı sonrasında, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Hemşirenin avukatı Kahramanmaraş 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, olay anlarına ait görüntülerle yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirilmesini talep etti. Başvuru dilekçesinde, olayın yaklaşık 5 yıl önce yaşandığı, haber niteliğini yitirdiği, adının açık şekilde yazılması ve yüzünün gösterilmesi nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiği, ayrıca hakaret ve tehditlere maruz kaldığı ileri sürüldü.

Mahkeme talebi reddetti

1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi ise haber ve görüntülere erişim engeli getirilmesi talebiyle ilgili karar verdi. Mahkeme, hakaret ve tehdit içeren sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirilmesine karar verirken, haber içerikleri ve olay anlarına ait görüntüler için yapılan erişim engeli talebini reddetti. Mahkeme kararında, haberlere konu olayın güvenlik kamerası kayıtlarıyla desteklendiği, savunmasız bir bebeğe yönelik şiddet eylemini içerdiği ve kamuoyunu yakından ilgilendirdiği vurgulandı. Hakim, Anayasa'nın basın ve ifade özgürlüğünü düzenleyen maddelerine atıfta bulunarak, olayın kamusal alanda meydana geldiğini, yargı sürecine konu olduğunu ve bu nedenle yapılan haberlerin kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Bu gerekçelerle, haber ve görüntülere ilişkin URL'lere erişim engeli getirilmesi talebinin reddine karar verildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güvenlik, 3. Sayfa, Şiddet

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
