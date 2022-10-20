Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere ilişkin davaya başlandı

Sosyal medyada yayılan Beşiktaş Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili haklarında dava açılan iki sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Kavi avukatıyla katılırken, mağdur sanık Carmen Maria T'yi avukatı temsil etti.

Kimlik tespitinin ardından savunması sorulan sanık Kavi, madde bağımlısı olduğunu belirterek, olay anında bilincinin yerinde olmadığını öne sürdü.

Carmen Maria T'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını ve aralarındaki ilişkinin rızaya dayalı gerçekleştiğini iddia eden sanık, "Burada ben de mağdurum. Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey. Ben böyle bir şey yapmak istemezdim." dedi.

Tanık olarak ifadesine başvurulan Z. K. ise sanık Kavi'nin Carmen Maria T'yi zorlamadığını ancak kadının dış görünüşüyle akıl sağlığının yerinde olmadığını belli ettiğini kaydetti.

Ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına ve müşteki sanık Carmen Maria T'nin daha önce tedavi gördüğü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki evrakın istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Sosyal medya platformu Twitter'da, Bebek sahili olarak belirtilen yerde bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayınlanması üzerine savcılık harekete geçmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, görüntüdeki iki kişi gözaltına alınmıştı.

Yapılan incelemelerde sanık Kavi'nin aralarında "uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet" gibi 11 suçtan kaydı olduğu, Carmen Maria T'nin ise "hayasızca hareket, kasten yaralama" suçlarından 8 kaydı bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Hakimliğe sevk edilen Kavi, "cinsel saldırı ve hayasızca hareketler" suçlarından tutuklanmıştı.

İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünden alınan rapor doğrultusunda Carmen Maria T, kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe tespiti üzerine hastanede gözetim altına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mağdur sanık Carmen Maria T'nin "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan 6 aydan 1 yıl kadar hapsi istenirken, akıl hastalığı nedeniyle bu suçtan hapis cezası verilmemesi ancak yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınması isteniyor.

Diğer sanık Kavi'nin, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı" ve "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlarından 6 aydan 19 yıla kadar hapsi talep ediliyor.