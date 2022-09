Çinli Uzmanlar Yeni Bir Demans Riski Tahmin Modeli Geliştirdi

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çinli uzmanlar, demansı beş, on ve hatta çok daha uzun yıllar içerisinde tahmin edebilen yeni bir demans risk tahmin modeli geliştirdi. Büyük ölçekli biyomedikal veri tabanı UK Biobank'ı (UKB) baz alan araştırma ekibi, 40-69 yaşları arasında demans olmayan 425.159 kişiyi takip etti. 11,9 yıllık medyan takip süresince 5.287 katılımcıda demans, 2.416 kişideyse Alzheimer hastalığı oluştu. EClinicalMedicine dergisinde yayımlanan makaleye göre, öngörücüleri belirlemek amacıyla kapsamlı genetik ve çevresel faktör yelpazesini kapsayan 366 aday değişken arasında veri odaklı bir strateji uygulandı.

Araştırmacılar daha sonra demans tahmin modeli için her öngörücünün önemini hesaplamak amacıyla bir makine öğrenimi algoritma kullandılar ve ilk on öngörücüyü seçerek UKB-DRP adlı yeni bir demans risk tahmin modeli oluşturdular. İlk on öngörücü, yaş, gen, eşleşme süresi, bacak yağ yüzdesi, alınan ilaç sayısı, reaksiyon süresi, zirve ekspiratuar akış, annenin ölüm yaşı, uzun süredir devam eden hastalık ve ortalama eritrosit hacmini içeriyor. Fudan Üniversitesi Huashan Hastanesi'nden Profesör Yu Jintai, UKB-DRP modelinin avantajının, anket, basit fizik muayenesi ve rutin kan testinden on öngörücünün hızla elde edilebilmesi olduğunu belirtti.