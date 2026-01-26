Beijing\'de Yabancı Sermaye Artıyor

Çin'in başkenti Beijing'deki Merkezi İş Bölgesi, 2 Eylül 2024. (Fotoğraf: Wang Jianhua)

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de 2025 yılında yeni kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı önceki yıla göre yüzde 19,5 artışla 2.400'ün üzerine çıktı.

Beijing Belediye Başkanı Yin Yong pazar günü Belediye Halk Kongresi'nin yıllık oturumunda sunduğu yönetimin çalışma raporunda, başkentte geçen yıl yabancı sermayeli 20 yeni şirketin çok uluslu bölgesel merkez olarak faaliyet gösterdiğini ve kentin her biri 10 milyon ABD dolarını aşan 121 yurtdışı sermayeli projeyi çektiğini ifade etti.

Yi, 2026 yılında kentin dışa açılımını daha da genişleterek, yurtdışı yatırımların kalitesini artırmayı ve daha fazla yüksek kaliteli yurtdışı sermayeli projeyi çekmeyi hedeflediğini de vurguladı.

Güçlü dış ticaret performansı da kentin dışa açılım sürecini destekledi. Beijing Gümrük İdaresi'nin verilerine göre kentin toplam dış ticaret hacmi 2025 yılının ilk 11 ayında 2,93 trilyon yuana (yaklaşık 421 milyar ABD doları), ihracat hacmi ise aynı dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 568,35 milyar yuan ile rekor seviyeye ulaştı.