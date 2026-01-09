Bekçilere Teşekkür Belgesi Verildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın katılımıyla Süleymanpaşa'da gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin çalışmaları ele alındı. Başarılı bekçilere İl Emniyet Müdür Yardımcıları tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Sayın Ahmet Metin Turanlı'nın başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürlerinin katılımıyla Süleymanpaşa ilçesinde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin çalışmalarına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, bekçilerin 2025 yılı içerisindeki faaliyetleri ele alınırken, icraat sayısının 2024 yılına oranla yüzde 671 artış gösterdiği vurgulandı. Özellikle önleyici kolluk hizmetleri kapsamında yapılan çalışmaların, vatandaşların huzur ve güvenliğine önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Son 3 aylık dönemde gece mesailerinde özveriyle görev yapan bekçilerin performanslarının değerlendirildiği toplantıda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ön plana çıktı. Bu kapsamda başta Aydoğdu Mahallesi olmak üzere Süleymanpaşa genelinde gerçekleştirilen başarılı uygulamalar nedeniyle görevli bekçiler takdir edildi.

Toplantının ardından, halkın huzur ve güvenliği için gösterdikleri gayret ve başarılı çalışmaları dolayısıyla Çarşı ve Mahalle Bekçilerine İl Emniyet Müdür Yardımcıları tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Yetkililer, bekçilerin sahadaki etkinliğinin artırılarak suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ