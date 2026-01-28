Belçika Başbakanı'ndan ABD’ye Eleştiri - Son Dakika
Güncel

Belçika Başbakanı'ndan ABD’ye Eleştiri

28.01.2026 16:18
De Wever, ABD'nin Avrupa'nın zayıflığını istismar etmeye çalıştığını ifade etti.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, son dönemde ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki gerginliğe işaret ederek, "En büyük müttefikimiz kırılganlığımızdan yararlanmaya çalışıyor." dedi.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, de Wever, Brüksel'deki Kraliyet Sarayı'nda konuştu.

Belçika'nın uzun bir jeopolitik ve ekonomik istikrarsızlık dönemine hazırlanması gerektiğine dikkati çeken de Wever, buna Ukrayna'da süren savaşın yanı sıra Avrupa'nın "kendi egemenliğini savunacak silahlara yakın gelecekte sahip olamayacağının" anlaşılmasının da katkı sağladığını ifade etti.

De Wever, doğrudan ABD'ye atıfta bulunmayarak, "En büyük müttefikimiz bu kırılganlığı istismar etmeye çalışıyor." dedi.

Bunun Avrupa ülkelerinin egemenliğinin ve halklarının demokratik iradesinin önemsenmediği izlenimi verdiğini kaydeden Belçika Başbakanı, Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkının zorla geçersiz kılınmasını öngören ve "haddini aşan" yaklaşımı eleştirdi.

De Wever, "Dünyanın en güçlü gücünden gelse bile Avrupalı bir müttefikin toprak bütünlüğünün ve kendi kaderini tayin hakkının baskı altına alınmasına asla tahammül edemeyiz." ifadesini kullanarak, Avrupa'nın doğuda ve batıda birlik içinde olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.