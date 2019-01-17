Son Dakika Haberleri: Belçika'da 'İnsani Vize' Krizi Büyüyor

Belçika'da 'İnsani Vize' Krizi Büyüyor

1 saat önce

Belçika'da Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam, insan kaçakçılığı gerekçesiyle Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi'nden ihraç edilmesinin ardından 48 saatlik gözaltı süresinin dolması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Belçika'da 'İnsani Vize' Krizi Büyüyor, System.String[]
Belçika'da Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam, insan kaçakçılığı gerekçesiyle Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi'nden ihraç edilmesinin ardından 48 saatlik gözaltı süresinin dolması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeşiller Partisi ise yaşananlardan eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken'i sorumlu tuttu.

Belçika'nın Mechelen kenti Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam, insan kaçakçılığı gerekçesiyle Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi'nden ihraç edilmesinin ardından 48 saatlik gözaltı süresinin dolması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlardan sonra gözler eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken'i ve N-VA Partisi'ne çevrildi.

"Francken 'bilmiyordum' diyerek kurtulamaz"

Mechelen Belediye Meclisi Üyesi Süryani asıllı Melikan Kucam'ın göçmenlere 350 euroluk vizeleri 10 bin euroya sattığının ortaya çıkması ve insan kaçakçılığı, haraç ve dolandırıcılıktan dolayı tutuklanmasının Belçika gündemine bomba gibi düşmesinin yankıları devam ederken, muhalefetteki Groen (Yeşiller) Partisi Federal Meclis Grubu Başkanı Wouter de Vriedt konu hakkında açıklama yaptı. Durumdan ayrıca eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken'i de sorumlu tutan Vriedt, "Mechelen Belediye Meclisi üyesi Melikan Kucam'ın yaptıklarının doğru olması halinde eski İltica ve Göç Devlet Bakanı Theo Francken durumdan siyasi olarak sorumludur. Eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken'ın, Kucam aracılığıyla kimin insani vize aldığını öğrenebilme imkanı vardı. Francken'in konu hakkında 'ben bir şey bilmiyorum' demesi sorumluluğu üstünden atması ile kurtulacağını düşünmemeli" ifadelerini kullandı.

"Herkesin olası suçları tanımlamak için vatandaşlık sorumluluğu vardır"

Francken'ın sorumluluklarını yerine getiremediğini belirten Vriedt, "Herkesin olası suçları tanımlamak için vatandaşlık sorumluluğu vardır. İnsancıl vize sistemini reforme etme yönünde hükümet üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Belirgin kriterler olmalı ve artık uygun gördüğü şekilde hareket edebilen aracılarla çalışmasına izin verilmemeli" şeklinde konuştu.

Kabine çalışanı ile dostluk

Eski Göç ve Mülteci Bakanı Francken'e göre, Kucam'ın kabinesine insani vize için sağladığı listelerde 207 kişi mevcuttu. Kucam ayrıca kabine memuruyla, Asurca konuşuyordu, çünkü kabinede Mechelen kentinde Süryani asıllı birisi vardı. Öte yandan, Francken'ın da Süryani kökenli kişilerin düğünlerine katıldığı, katıldığı düğündeki davetliler tarafından omuzlara alındığı biliniyor.

"Kendisini çok iyi birisi olarak bilirdim. Suçlamalar karşısında şok oldum"

Belçika'nın eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken yaşananlardan sonra, "Belçika 2015 yılından bu yana 903 Hristiyan Suriyeli sığınmacıya kapılarını açtı. Irak ve Suriye'den Hristiyanların insani vizelerinin verilmesi yönünde Kucam, kabinemize yardımcı oldu. Kendisini çok iyi birisi olarak bilirdim. Hakkındaki suçlamalar karşısında şok oldum. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. DAEŞ terör örgütünün katliamı karşısında ölümle burun buruna kalan Hristiyanlara yardım etmek için çaba sarf ettiğimiz bir dönemde Kucam'ın görevini kötüye kullanması elbette çok üzücüdür" şeklinde açıklama yapmıştı.

Kucam'ın davasının ise gelecek hafta görülmesi bekleniyor. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:32 Kaynak: İHA

Belçika, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kanyonda Cesedi Bulunan Gencin, Son Görüntüsü Ortaya Çıktı Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti

Böylesi İlk Kez Oluyor! Cezaevinin Ankesörlü Telefonuyla, Dolandırıcılık Yaptı Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 16:55:13. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika'da 'İnsani Vize' Krizi Büyüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]