Belçika'da 'İnsani Vize' Krizi Büyüyor

Belçika
'da Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam, insan kaçakçılığı gerekçesiyle Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi'nden ihraç edilmesinin ardından 48 saatlik gözaltı süresinin dolması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeşiller Partisi
ise yaşananlardan eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken'i sorumlu tuttu.
Belçika'nın Mechelen
kenti Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam, insan kaçakçılığı gerekçesiyle Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi'nden ihraç edilmesinin ardından 48 saatlik gözaltı süresinin dolması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlardan sonra gözler eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken'i ve N-VA Partisi'ne çevrildi.
"Francken 'bilmiyordum' diyerek kurtulamaz"
Mechelen Belediye Meclisi Üyesi Süryani asıllı Melikan Kucam'ın göçmenlere 350 euroluk vizeleri 10 bin euroya sattığının ortaya çıkması ve insan kaçakçılığı, haraç ve dolandırıcılıktan dolayı tutuklanmasının Belçika gündemine bomba gibi düşmesinin yankıları devam ederken, muhalefetteki Groen (Yeşiller) Partisi Federal Meclis Grubu Başkanı Wouter de Vriedt konu hakkında açıklama yaptı. Durumdan ayrıca eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken'i de sorumlu tutan Vriedt, "Mechelen Belediye Meclisi üyesi Melikan Kucam'ın yaptıklarının doğru olması halinde eski İltica ve Göç Devlet Bakanı Theo Francken durumdan siyasi olarak sorumludur. Eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken'ın, Kucam aracılığıyla kimin insani vize aldığını öğrenebilme imkanı vardı. Francken'in konu hakkında 'ben bir şey bilmiyorum' demesi sorumluluğu üstünden atması ile kurtulacağını düşünmemeli" ifadelerini kullandı.
"Herkesin olası suçları tanımlamak için vatandaşlık sorumluluğu vardır"
Francken'ın sorumluluklarını yerine getiremediğini belirten Vriedt, "Herkesin olası suçları tanımlamak için vatandaşlık sorumluluğu vardır. İnsancıl vize sistemini reforme etme yönünde hükümet üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Belirgin kriterler olmalı ve artık uygun gördüğü şekilde hareket edebilen aracılarla çalışmasına izin verilmemeli" şeklinde konuştu. Kabine
çalışanı ile dostluk
Eski Göç ve Mülteci Bakanı Francken'e göre, Kucam'ın kabinesine insani vize için sağladığı listelerde 207 kişi mevcuttu. Kucam ayrıca kabine memuruyla, Asurca konuşuyordu, çünkü kabinede Mechelen kentinde Süryani asıllı birisi vardı. Öte yandan, Francken'ın da Süryani kökenli kişilerin düğünlerine katıldığı, katıldığı düğündeki davetliler tarafından omuzlara alındığı biliniyor.
"Kendisini çok iyi birisi olarak bilirdim. Suçlamalar karşısında şok oldum"
Belçika'nın eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken yaşananlardan sonra, "Belçika 2015 yılından bu yana 903 Hristiyan Suriyeli sığınmacıya kapılarını açtı. Irak
ve Suriye'den Hristiyanların insani vizelerinin verilmesi yönünde Kucam, kabinemize yardımcı oldu. Kendisini çok iyi birisi olarak bilirdim. Hakkındaki suçlamalar karşısında şok oldum. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. DAEŞ terör örgütünün katliamı karşısında ölümle burun buruna kalan Hristiyanlara yardım etmek için çaba sarf ettiğimiz bir dönemde Kucam'ın görevini kötüye kullanması elbette çok üzücüdür" şeklinde açıklama yapmıştı.
Kucam'ın davasının ise gelecek hafta görülmesi bekleniyor. - BRÜKSEL