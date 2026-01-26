Belçika'da SNCB Grevi Başladı - Son Dakika
Dünya

Belçika'da SNCB Grevi Başladı

Belçika'da SNCB Grevi Başladı
26.01.2026 15:59
Belçika'da SNCB çalışanları, geplenen değişikliklere karşı 5 gün sürecek greve gitti.

BELÇİKA'da ulusal demir yolu şirketi SNCB çalışanlarının, 5 gün sürecek greve çıktığı bildirildi.

Belçika'da demir yolu çalışanları, çeşitli sendikaların çağrısıyla hükümetin ulusal demir yolu şirketi SNCB'nin yapısında ve çalışanların statülerinde yapmayı planladığı değişikliklere karşı greve gitti. 30 Ocak'taki son tren seferine kadar devam edecek olan grev nedeniyle ülke genelinde çok sayıda tren seferinin iptal edildiği belirtildi. SNCB, demir yolunu kullanacak yolculara tren seferlerinin durumunu ve alternatif seferleri resmi internet sitelerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Son Dakika Dünya Belçika'da SNCB Grevi Başladı - Son Dakika

Belçika'da SNCB Grevi Başladı
