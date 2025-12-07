Belçika'dan Benin'deki Darbe Girişimine Kınama

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Batı Afrika ülkesi Benin'deki darbe girişimini şiddetle kınadı.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Benin'de gelecek yıl seçimlerin düzenlenmesinin beklendiğini anımsatan Prevot, ülkedeki demokratik sürece saygı duyulması, istikrar ve kalkınmayı tehdit eden her türlü faaliyete karşı çıkılması gerektiğini ifade etti.

Prevot, "Benin'de gücü ele geçirmeye çalışan bir grup askeri personelin faaliyetlerini şiddetle kınıyorum." vurgusunu yaptı.

Belçika'nın Benin halkına desteğinin sürdüğünün altını çizen Prevot, ülkede bulunan Belçika vatandaşlarının durum normalleşene kadar evlerinde kalması çağrısında bulundu.

Batı Afrika ülkesi Benin'de devlet televizyonundaki yayında kendilerini "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" olarak adlandıran bir grup asker, "hükümetin feshedildiğini" ve iktidarı ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Yarbay Pascal Tigri liderliğindeki askeri grup, "Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığını duyurmuştu.

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou, bir grup askerin darbe yapıldığını duyurmasına ilişkin, "Benin Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesi, yeminlerine bağlı kaldı. Verdikleri karşılık, durumun kontrol altında tutulmasını ve darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasını sağladı." açıklamasında bulunmuştu.