Son Dakika Haberleri: Belediye başkanı ve il emniyet müdürü vatandaşların taleplerini dinledi
Son Dakika Güncel Belediye başkanı ve il emniyet müdürü vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika

Belediye başkanı ve il emniyet müdürü vatandaşların taleplerini dinledi

6 saat önce

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Belediye başkanı ve il emniyet müdürü vatandaşların taleplerini dinledi, System.String[]

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçe meydanında vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Güder ve Dağdeviren, asayişin sağlanması anlamında yapılacak çalışmaları anlattı.

Güder, ilçe meydanında trafik yoğunluğunun günün saatlerine göre değişiklik gösterdiğini aktararak, "İlçe meydanının bulunduğu alanda özellikle bazı saatlerde trafik sıkışıklığı meydana geliyor. Bu sıkışıklığı gidermek için Emniyet Müdürlüğümüz ile organize içerisinde çalışacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın da bize yardımcı olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Dağdeviren ise sorun ve talepleri yerinde dinlemek için vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getirerek, "Varsa sorunları kendilerinden duymak istedik. Başkanımız da bizleri yalnız bırakmadı. Başkanımızla birlikte bundan sonra da farklı noktalarda vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz." diye konuştu.

Ercan Dağdeviren, Osman Güder, Battalgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:04 Kaynak: AA
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