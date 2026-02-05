Belediye Başkanı ve Koruması Katledildi - Son Dakika
Belediye Başkanı ve Koruması Katledildi

05.02.2026 13:17
Kırıkkale'de Belediye Başkanı Hilmi Şen ve koruması, sanık E.Ç.Ş. tarafından tabancayla öldürüldü.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması Mikayil Çelikkol'u tabancayla öldüren, 4 kişiyi de "kasten öldürmeye teşebbüs"ten yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 44 yıl hapis ile 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.Ç.Ş, taraf avukatları, maktul Şen ve Çelikkol'un yakınları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık E.Ç.Ş, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Taraf avukatlarının savunmalarını da alan mahkeme heyeti, sanığa, Başkan Hilmi Şen'e yönelik "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Mikayil Çelikkol'a yönelik ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Sanığa, ayrıca silahla yaralanan Ömer Şengül ve Koray Kaya ile olay sırasında bölgede bulunan ve kaçan Kubilay Şen ile Ümüt Kaplan'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 43 yıl, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan da 1 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezası veren heyet, olay sırasında panikleyip düşerek yaralanan Özgür Akyel yönünden ise sanığın beraatine hükmetti.

Olay

E.Ç.Ş, 4 Kasım 2024'te Balışeyh ilçesindeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül ve Koray Kaya'yı silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki Özgür Akyel de panikleyip düşerek yaralanmıştı. Olay esnasında bölgede bulunan Kubilay Şen ile Ümüt Kaplan da kaçarak uzaklaşmıştı.

Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şen ve koruması Çelikkol, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Şen'in akrabası E.Ç.Ş. tutuklanmıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Şen, 2024 Temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık hakkında, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 ila 15 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hilmi Şen, Kırıkkale, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

