Belediye Başkanları Suç Davasında Yargılanıyor - Son Dakika
Belediye Başkanları Suç Davasında Yargılanıyor

27.01.2026 13:23
200 sanığın yargılanmasına başlandı; aralarında 6 belediye başkanı da bulunuyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in de arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada, CHP'li bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

İzleyiciler, duruşmaya getirilen tutuklu belediye başkanlarını alkış ve sloganlarla karşılarken, belediye başkanları da onları selamladı. Ahmet Özer de tutuklu belediye başkanlarının yanına giderek selamlaştı.

Duruşmaya başlamadan önce usule ilişkin açıklamada bulunan mahkeme başkanı, burada gürültü istemediklerini, bu dosyanın mahkemelerindeki 400 dosyadan biri olduğunu, hiçbir farkının bulunmadığını sadece sanık sayısının fazla olduğunu ifade etti.

Sanık sayısının fazla olması sebebiyle bazı tedbirler aldıklarını kaydeden mahkeme başkanı, "Bunun haricinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ne yapıyorsak onu yaptık. Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı hiçbir şey yok. Heyet olarak amacımız sağlıklı, düzgün yargılama yapabilmek. Bunun için de herkesin kurallara uyması gerekiyor. Duruşma düzeni bozulursa izleyiciler olmadan devam ederiz. Tecrübeyle sabit, bu davranışlar sanıklara faydadan çok zarar sağlıyor. Onlar kendilerini ifade edemeyebiliyor. Bu tarz davranışlardan lütfen kaçınalım. Ses ve görüntü almak yasak. Böyle bir davranışta bulunan kişi suç işlemiş sayılır." dedi.

Savunmaları kurum bazlı almanın daha sağlıklı olacağı kanaatine vardıklarını dile getiren başkan, burada yine tutuklu sanıkların öncelikli olduğunu aktardı.

Başkan, ifadeler bittikten sonra sorular soracaklarını, avukatların da bu hakkının bulunduğunu ve sorabileceklerini belirtti.

Avukatların savunmalarının sanıklar tamamlandıktan sonra alınacağını kaydeden mahkeme başkanı, müvekkilinden hemen sonra savunma yapmak isteyecek avukatlara da söz verebileceklerini söyledi.

Mahkeme başkanı ayrıca, duruşmayı her sabah saat 10.00 gibi başlatıp, saat 18.00 gibi sona erdirmeyi ve haftanın 5 günü duruşma yapmayı planladıklarını bildirdi.

İddianamenin kabul kararının okunmasının ardından duruşmada, sanık avukatlarının usule ilişkin bazı soruları ve talepleri dinleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere SEGBİS'le savunma yapacak

Duruşma öncesinde salonun çevresinde jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Bu kapsamda salonda, sabah saatlerinde jandarma tarafından güvenlik kontrolü yapıldı. Ayrıca, duruşmaya gelenler kimlik kontrolü yapılmasının ardından binaya alındı.

Diğer tutuksuz sanıklardan sonra salona alınan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş, girişte gazetecilere, "Kaçmadım, buradayım." dedi.

Öte yandan, tutuksuz sanık Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de arasında bulunduğu 22 sanığın, bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanarak savunma yapacağı duruşmada, ilk olarak Tutdere'nin, son olarak ise Akpolat'ın dinleneceği öğrenildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 33'ü tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep ediliyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı sanık Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı sanık Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sanık Zeydan Karalar ile görevinden uzaklaştırılan ve hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı sanık Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

Kaynak: AA

