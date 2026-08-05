Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı - Son Dakika
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Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı

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Trabzon'un Çaykara ilçesinden Ortahisar ilçesine giderken belediye otobüsünde fenalaşan yaşlı yolcu otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirilirken, yolcuyu müdahale anları kameralara yansıdı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinden Ortahisar ilçesine giderken belediye otobüsünde fenalaşan yaşlı yolcu otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirilirken, yolcuyu müdahale anları kameralara yansıdı.

Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı

ANİDEN RAHATSIZLANDI

Trabzon'un Çaykara ilçesinden Ortahisar'a gitmek üzere Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse binen 76 yaşındaki Hasan Öner, yolculuk sırasında aniden rahatsızlandı.

 Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı

YOLCULAR İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Durumu fark eden yolcular ilk müdahaleyi yaparken, belediye otobüs şoförü Sinan Erdoğan, vakit kaybetmeden Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yolcuyu getirdi. O anlar otobüs içindeki kameralara yansıdı.

Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı

ŞOFÖR ZAMANLA YARIŞTI

Acil servise ulaştırılan Hasan Öner, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Böbrek yetmezliği olduğu öğrenilen Hasan Öner'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Otobüs şoförü Sinan Erdoğan'ın hızlı ve soğukkanlı müdahalesi ile yolcuların duyarlı davranışı, olası daha ciddi bir durumun önüne geçilmesinde önemli rol oynadı.

Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı

Ortahisar, Hastane, Çaykara, Trabzon, Son Dakika

Son Dakika Trabzon Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı - Son Dakika
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