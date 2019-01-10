Ben Oyunu İstedim Kendi Dedi Gülümsedi"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bana göre en önemli anekdot. Ben oyunu istedim kendi dedi gülümsedi" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bana göre en önemli anekdot. Ben oyunu istedim kendi dedi gülümsedi" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul etti. 50 dakika süren kabul sonrasında gazetecilere açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızla, İstanbul'da görev yapmış büyükşehir belediye başkanlarını ziyaret edeceğim diye yola çıkmıştık, bugün son görüşmemizi de yaptık. Çok güzel bir sohbet oldu. Elbette ki İstanbul ağırlıklı, İstanbul'u konuştuğumuz, İstanbul ile ilgili tecrübelerini, önerilerini ve tavsiyelerini dinlediğimiz bir görüşme oldu. Bence çok kıymetli anekdotları vardı kendilerinin aktardığı ve faydalanacağımız" diye konuştu.



"FİKİR BİRLİĞİ OLUŞTURDUĞUMUZ BİR KAVRAM OLDU"



"Bizim dileğimiz İstanbul'da en az hata ile hatasız bir dönemi ve süreci başlatmak, bu manada faydalı güzel bir görüşme olmuştur. Bu güzel sohbet imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu, özellikle dikey mimari konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fikir birliğinde olduklarını kaydetti. İmamoğlu, "Özellikle bizim de kendi çalışmalarımızda olan ve kendilerine bu anlamdaki kaygılarımızı sorduğumuz ki kendilerini de çok fazlaca dile getirdi dikey yapılaşma konusunda İstanbul'un bir dönüşüme muhtaç olduğunu ve bu kavramın artık İstanbul'u rahatsız etmemesi noktasında açıkçası fikir birliğine vardık. Bu konuda hem kendilerinin de defalarca bunu dile getirdiğini biliyorum. Biz de aynı karakteri İstanbul'da var etmek istediğimizi beyan ettik, öyle somut bir fikir birliği oluşturduğumuz bir kavram oldu" şeklinde konuştu.



"İSTANBUL'DA YAŞIYORDUM O DÖNEMDE VE O DÖNEMİN BİR ŞAHİDİYİM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve ilk başladığı dönemdeki vatandaşlarla kurduğu iletişime ilişkin paylaşımları olduğunu belirten İmamoğlu, "Ben de bunu açıkçası teyit ettim, çünkü ben de İstanbul'da yaşıyordum o dönemde ve o dönemin bir şahidiyim. Siyasi farklılıklar, siyasi görüş ayrılıkları olabilir ama iyi davranışlar, iyi diyaloglar mutlaka iz bırakır, bunu beyan ettim kendilerine. Zira ben de kendi görev yaptığı dönemde aynı karakterle herkese aynı mesafede ve insanları eşit kabul ederek hizmet üretmeye felsefe edindiğimi dile getirdim, bu bence çok değerli bir anekdot" ifadelerini kullandı.



"KENDİLERİ DE İSTANBULLU İSTANBUL'DAKİ HEMŞERİMİZ, AÇIKÇASI BU YÖNTEMLE OYUNU DA İSTEDİM"



Seçimin çok adil, saygılı, seviyeli bir ortamda geçmesi noktasında karşılıklı sohbet ettiklerinin altını çizen İmamoğlu, "Zaten öyle başladığını işaret ettik. Sayın Meclis Başkanımızla da telefon görüşmelerimizi, sohbetimizi ve bunun da bu şekilde devam etmesi konusunda kendi niyetimizi ilettik. Kendilerinin de bu yönde beyanları oldu. Tabii proje için erken ama ihtiyaç duyulursa bir zaman içerisinde İstanbul'da projemiz varsa anlatacağımız ve uygun ortam varsa hiç anlatmaktan yine anlatmaktan çekinmeyiz, zevk duyarız. Zira biz İstanbul için üreteceğimiz ne varsa herkes tarafından bilinsin isteriz. Kendileri de İstanbullu İstanbul'daki hemşerimiz, açıkçası bu yöntemle oyunu da istedim" dedi.



"BENİM TAVSİYEM, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLARAK GEZMESİ YÖNÜNDEDİR"



Meclis Başkanı Yıldırım'ın adaylık süresinde görevini bırakmaması konusunda yapılan eleştirilerin sorulması üzerine İmamoğlu, "Sayın Meclis Başkanımızın takdiri, tabii onu bilemem. Yasal konular var, anayasanın maddeleri var. Kime ne hak tanıyor ya da tanımıyor, işin o yönlü ben bilemem. Benim o yöndeki tek telkinim şu olabilir, Sayın Meclis Başkanı tabii kendi titri ile ve makamı ile İstanbul sokaklarında zorlanabilir. Çünkü kalabalık bir heyetle gezmek durumunda kalabilir. Benim tavsiyem, büyükşehir belediye başkan adayı olarak gezmesi yönündedir. Ben öyle geziyorum, tek başıma da gezdiğim oluyor daha kolay diyalog kuruyorum, İstanbullular da bundan memnun" diye konuştu.



"OYUNU İSTEDİM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu istediğini belirten İmamoğlu, "5 yıl hizmet edersem Sayın Cumhurbaşkanı da bana bir sonraki seçimde oy verir' demiştim ama bugün bu seçim içinde oyunu istedim. Gülümsedi. Tabii şu anda iki titri var, bir Cumhurbaşkanı olarak bir de AK Parti Genel Başkanı olarak, zorluğunu biliyorum dedim 'ama ben Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim' dedim. Bana göre en önemli anekdot. Ben oyunu istedim kendi dedi gülümsedi" şeklinde konuştu.



"FOTOĞRAFLARI DA GÖSTEREREK KENDİLERİNİ AKTARDIM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykel eleştirisinin ardından durumu kendisine anlattığını kaydeden İmamoğlu, "Açıkçası dün bu soru sorulduğunda fırsat bulursam kendilerine bu konuyu izah etmek istediğini beyan etmiştim. Kendilerine izah ettim ve tabii bu tür konuların daha çok konuşulacağını, buna siyasi ortam gereği konuşulabileceğini, 'siyasi ortamda konuşulması beni rahatsız etmez ama sizin bu şekilde bilip konuşmanız beni üzer, onun için bilgi sahibi olmanızı istedim' dedim. Bu böyle bir anıt değil, bu bir Rauf Denktaş anıtıdır. Kıbrıs'ın özgürlüğüne kavuşması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu anıtıdır, 'orada küçücük minik bir rölyefin bir anıt gibi tanımlanması belki size ulaşmıştır' dedim, kendilerine izahta bulundum, orada fotoğrafları da göstererek kendilerini aktardım, sanıyorum yeterli bilgiye sahip oldular" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, Deniz Baykal ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret edeceğini belirtti.



(Derya Yetim/İHA)

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