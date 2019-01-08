Son Dakika Haberleri: Benzin ve Motorine Zam Geliyor

Benzin ve Motorine Zam Geliyor

1 saat önce

Benzin ve motorine zam geliyor. Benzine bugünden, motorine de en geç perşembe günü zam yapılması bekleniyor. Benzinde 15 kuruş, motorinde 10-15 kuruş aralığında zamma ihtiyaç olduğu hesaplanıyor. Türkiye’de, akaryakıt tarifelerini belirleyen Brent petrol fiyatları, ABD’nin İran’a yönelik petrol yaptırımının da etkisiyle ekim ayının başında 85 doları aştı. İstisnaların açıklanmasının ardından düşmeye başladı. Aralık ayının son […]The post Benzin ve motorine zam geliyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

Benzin ve Motorine Zam Geliyor, System.String[]
Benzin ve motorine zam geliyor. Benzine bugünden, motorine de en geç perşembe günü zam yapılması bekleniyor. Benzinde 15 kuruş, motorinde 10-15 kuruş aralığında zamma ihtiyaç olduğu hesaplanıyor.

Türkiye'de, akaryakıt tarifelerini belirleyen Brent petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımının da etkisiyle ekim ayının başında 85 doları aştı. İstisnaların açıklanmasının ardından düşmeye başladı. Aralık ayının son çeyreğinde 50 dolara kadar geriledi.

Bu dönemde dolar kuru ve uluslararası piyasalarda motorin ve benzin fiyatları da düştü. Bu olumlu gelişmeler gerek benzine gerekse de motorine peş peşe indirim olarak yansıdı. Benzin, 7 TL'den 6 TL'nin altına düştü. Depoları doldurmanın maliyeti azaldı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre geçen hafta tersine bir trend yaşandı. Brent petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda motorin ve benzinin ton fiyatları yükseldi. Bu durum benzin ve motorinde zammı tetikledi. Benzinde, bugünden itibaren 15 kuruş, motorinde en geç perşembe günü 10-15 kuruşluk zam ihtiyacı ortaya çıktı.

Devlet, mayıs ayından bu yana akaryakıtta 'eşel mobil' sistemini uyguluyor. Zam ihtiyacı, ÖTV gelirlerinden karşılanıyor. Bu uygulamanın devam ettirilmesi durumunda, pompa satış fiyatlarında bir değişiklik olmayacak. Devletin, bu konuda atacağı adım, pompa satış fiyatlarında değişiklik olup olmayacağını gösterecek.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:05 

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