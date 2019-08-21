Berger: "Yürüme ve bisiklet kullanımına yönelik altyapıya yatırım yapmak gerek"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, şehirlerdeki hareketliliğin önemini belirterek, "Belediyeler ile yerel yönetimler, değişimin ve küresel kalkınmanın arkasındaki lokomotif görevini görüyor." dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanyası Bilgilendirme Toplantısı, TBB hizmet binasında Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayesinde, AB Türkiye Delegasyonu iş birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde düzenlendi.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra çok sayıda konuk ve gazeteci katıldı.

"Avrupa'da trafik yoğunluğunun maliyeti 130 milyar avro"

Toplantının açılış oturumunda konuşan Berger, şehirlerde hareketliliğin önemine ilişkin, "Avrupa'da trafik yoğunluğunun maliyeti 130 milyar avro. Eğer bunu şehirlere bölecek olursak, bu maliyet mesela İstanbul için 2 milyar avro, Berlin'de durum biraz daha iyi ve maliyet 390 milyon avro. Londra'da bu maliyet 1 milyar avro, Paris'te ise 1,4 milyar avro. Bu rakamlar, bugünkü toplantının ve ele alınan konuların ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Berger, yaklaşık 16 yıldır Avrupa'da sürdürülebilir hareketlilik için devam eden Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son dönemde küresel bir hal aldığını, çalışmaya AB dışından birçok ülkenin katıldığını söyledi.

Geçen yıl, bu faaliyete dünya genelinde 2 bin 500, Türkiye'den ise 26 şehrin katıldığını anımsatan Berger, "Belediyeler ile yerel yönetimler, değişimin ve küresel kalkınmanın arkasındaki lokomotif görevini görüyor." dedi.

Berger, küresel engellerle baş etmeye çalışan belediyelerin sürdürülebilir kalkınma, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltme, fakirlikle mücadele gibi çalışmalar yürüttüğüne de dikkati çekti.

Hem Avrupa hem de Türkiye'deki belediyelerin çok büyük demografik baskı altında bulunduğunu belirten Berger, ulaşım, trafikte kaybedilen zaman ve hava kirliliği konularının da önemli gündem maddeleri olduğunu dile getirdi.

"Yürüme ve bisiklet kullanımına yönelik altyapıya yatırım yapmak gerek"

Berger, şehirlerdeki hareketliliğin gelişmesinin ve daha farklı bir düzene oturtulmasının gerekli olduğuna işaret ederek, araba kullanımını azaltmak için sürdürülebilir alternatiflerin nasıl geliştirilebileceğinin, yeni bir hareketlilik kültürünün nasıl inşa edilebileceğinin tartışılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Yürüme ve bisikletle gidebilme konusunda alt yapıya yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Berger, şöyle devam etti:

"Elektro-hareketlilik ve araçların paylaşımıyla ilgili sistemleri kolaylaştırmak gerekiyor. Kamuya ait alanları, vatandaşlarımız için yeniden düzenlememiz gerekiyor. Entegre ulaşım ağları kurabilmek için yeni teknolojiler geliştirmemiz gerek. Şehir merkezlerimizi akıllı şehirlere dönüştürmemiz gerekiyor. Şehirlerimizi, daha az hareketli olan ve engelli kişilerin erişimine daha elverişli hale getirmemiz gerek."

Berger, yol güvenliğinin de önemine değinerek, Türkiye'de her yıl trafik kazalarında 7 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"En azından yılda bir gün, hiç kimsenin trafik kazasında hayatını kaybetmediği bir gün olsun istiyoruz." diyen Berger, AB'de olduğu gibi bu günün 26 Eylül olmasını, kurumların, kolluk kuvvetlerin, belediye ve derneklerin o gün yol güvenliğiyle ilgili faaliyet düzenlemesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Berger, AB'nin "Sürdürülebilir Şehirler" programıyla TBB ve belediyeleri desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası

Her yıl 16-22 Eylül'de yürütülen ve bir Avrupa girişimi olan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde, kentlerde sürdürülebilir ulaşım tedbirlerinin geliştirmesi ve desteklenmesi teşvik edilirken, halk ise otomobile alternatif ulaşım yollarını kullanma konusunda cesaretlendiriliyor.

Bu yılki teması, "Güvenli yürüyüş ve bisiklet sürme" olan kampanyanın sloganı ise "Birlikte yürüyelim" şeklinde belirlendi.