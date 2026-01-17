Berkay Melikoğlu Davası 2026'ya Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Berkay Melikoğlu Davası 2026'ya Ertelendi

Berkay Melikoğlu Davası 2026\'ya Ertelendi
17.01.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Berkay Melikoğlu'nun davası 16 Şubat 2026'ya ertelendi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava 16 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Turhal ilçesi Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Mart 2025 tarihinde çıkan tartışmada bıçaklanarak ağır yaralanan Berkay Melikoğlu'nun, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması görüldü.

Berkay Melikoğlu'nun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan A.M.Ö.'nün davası, Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatından duygusal savunma

Sanık avukatı savunmasında müvekkilinin giyim ve kuşamının düzgün olduğunu ifade ederek, sanığın aslında kötü biri olmadığını ileri sürdü. Avukat ayrıca, sanığın çocukluk hayalinin polis olmak olduğunu belirterek, "Büyüyünce polis olmak istiyordu. Gelecekteki meslektaşları gelip evinden kelepçeyle aldılar" şeklinde konuştu. Bu ifadeler, duruşma salonunda bulunan Berkay Melikoğlu'nun yakınlarının tepkisine neden oldu.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Şubat 2026 tarihine erteledi. - TOKAT

Kaynak: İHA

3-sayfa, Turhal, Tokat, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Berkay Melikoğlu Davası 2026'ya Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

12:17
Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 12:30:38. #7.11#
SON DAKİKA: Berkay Melikoğlu Davası 2026'ya Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.