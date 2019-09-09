Berke Şahin ve bir şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
1 saat önce
Kadıköy'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve bir şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
Kadıköy'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve bir şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.
(İHA)
Avukat eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim Norveç'te gizemli hastalık: 25 köpek öldü A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılacak İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti