Berlin'de "otomatik finansal bilgi paylaşımı" konusunda bilgilendirme - Son Dakika

Berlin'de "otomatik finansal bilgi paylaşımı" konusunda bilgilendirme

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, 54 ülkeyle otomatik bilgi paylaşımının muhakkak başlayacağını belirterek, "Adrese dayalı bir bilgi sistemi olduğunu bir kez daha altını çiziyorum.

Berlin'de

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, 54 ülkeyle otomatik bilgi paylaşımının muhakkak başlayacağını belirterek, "Adrese dayalı bir bilgi sistemi olduğunu bir kez daha altını çiziyorum. Türkiye'ye yerleşmiş vatandaşlarımız bir an önce bankada adres güncellemesini yapsınlar. Eğer adres bilgisini güncellemezse otomatik bilgi paylaşımı çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilir." dedi.

Sırakaya, Almanya'nın başkenti Berlin'de sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, "Yurt Dışı Türk Toplumuna yönelik yapılan çalışmalar ve otomatik finansal bilgi paylaşımı" konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Avrupa'da Türkiye kökenlilerin kurduğu 140 bin işletmenin 640 bin istihdam sağladığı bilgisini veren Sırakaya, Türkiye'de doğrudan yatırımda ilk 10'a giren 5 ülkenin Avrupa Birliği'nden olduğunu kaydetti.

Otomatik finansal bilgi paylaşımını 136 ülkenin imzaladığını hatırlatan Sırakaya, AB ve gelişmiş ülkelerin tamamının taraf olduğu bir anlaşmaya, taraf olmayan, imza atmayan, vergi konusunda beraber çalışmayı kabul etmeyen ülkelerin önce gri listeye, ikinci olarak kara listeye alındığına dikkati çekti.

Sırakaya, "Türkiye bir muz cumhuriyeti değil. Dünya ile entegre olan ekonomik sistemde Türkiye geri kalamazdı." diye konuştu.

Sırakaya, 2019 yılına dair bilgi paylaşımı yapılmayacağını aktararak, "Eylül 2021'de 2020'nin bilgisinin paylaşılıp paylaşılmayacağı belli değil. Dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla şu an itibariyle hangi ülkeyle sürecin başlayacağı belli değil. 2021 yılında 2020 için hangi ülkelerin bilgi paylaşımı çerçevesinde olacağını 2021 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı ilan edecek" ifadelerini kullandı.

"Sizden para isteyenlere itibar etmeyin"

Bilgi paylaşımının ikamete dayalı çalışacağını belirten Sırakaya, "Adrese dayalı bir bilgi sistemi olduğunun bir kez daha altını çiziyorum. Türkiye'ye yerleşmiş vatandaşlarımız bir an önce bankada adres güncellemesini yapsınlar. Eğer adres bilgisi güncellenmez ise otomatik bilgi paylaşımı çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilir" ifadesini kullandı.

"Türkiye'de banka hesabı sahiplerinin yurt dışında yaşadığına dair bir bilgi varsa bu, bilgi paylaşımı çerçevesindedir." diyen Sırakaya, bankadan gelen postaların bekletilmesi talimatı verilmişse bunun da bilgi paylaşımı içerisinde olacağına işaret etti.

Bilgi paylaşımının gayrimenkul ve taşınmaz mal gibi varlıkları kapsamadığını vurgulayan Sırakaya, "Adı ve soyadı, adresi, yerleşik olduğu ülke ve vergi kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, hesap numarası, hesap bakiyesi ya da değeri, hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam brüt tutarı paylaşılıyor. Hesap hareketleri bilgisi verilmiyor." bilgisini paylaştı.

Sırakaya şirketlere yönelik bilgi paylaşımı konusunda ise "Kişi firmasını yurt dışında kurmuş, adresi yurt dışında, kişi de yurt dışında oturuyor ama o firmanın Türkiye'de banka bilgisi var ise bunun hesap bilgileri paylaşılacak." dedi.

Otomatik bilgi paylaşımının "mütekabiliyet" esasında olduğuna ve uluslararası anlaşma kapsamında yürütüldüğüne dikkati çeken Sırakaya, "Kişisel bilgileri koruma kanunu otomatik bilgi paylaşımını kapsamaz. Otomatik bilgi paylaşımının dışında kalabilme adına sizden para isteyenlere itibar etmeyin. Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuyla ilgili bilgilendirme rehberine müracaat edin. Sorularınız olursa bu rehberin 35. sayfasında verilen e-posta adreslerine soruları yönlendirin." değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Sırakaya, AK Parti, Türkiye, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Berlin'de 'otomatik finansal bilgi paylaşımı' konusunda bilgilendirme - Son Dakika

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