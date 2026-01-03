Berlin'de Yangın, 45 Bin Hane Elektriksiz Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Berlin'de Yangın, 45 Bin Hane Elektriksiz Kaldı

Berlin\'de Yangın, 45 Bin Hane Elektriksiz Kaldı
03.01.2026 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berlin'in güneybatısında çıkan yangın, 45 bin hane ve 2 bin işyerine 8 Ocak'a kadar elektrik veremeyecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında çıkan yangının elektrik nakil hatlarına zarar vermesi sonucu yaklaşık 45 bin hane ile 2 bin işyerine 8 Ocak Perşembe gününe kadar elektrik verilemeyeceği açıklandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yoğun kar yağışı sürerken kentin güneybatısında yaşayan on binlerce kişi için kötü haber geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin açıklamalarına göre başkent Berlin'in güneybatısında sabah saatlerinde yangın çıktı. Teltow bölgesindeki çıkan yangının Lichterfelde elektrik dağıtım ana istasyonuna sıçradığını bildiren yetkililer, zarar gören nakil hatları nedeniyle Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerindeki yaklaşık 45 bin hane ile 2 bin işyerine 8 Ocak Perşembe gününe kadar elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Elektrik kesinti nedeniyle telefon hatları ile elektrikli ısıtma sistemlerinin de çalışmadığı bildirildi.

Berlin Enerji ve Kamu İşletmeleri Senatörü Franziska Giffey, "On binlerce hane ve işletmeyi, bakım evlerini, hastaneleri ve sosyal kurumları etkileyen son derece ciddi bir elektrik kesintisiyle karşı karşıyayız. İmkanı olan herkes etkilenen bölgelerin dışındaki arkadaşları veya aile üyeleriyle birlikte kalmalı" açıklamasında bulundu.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre sabah saatlerinde başlayan kesintiler nedeniyle bölgedeki hastanelerde tedavi gören hastalar başka kliniklere nakledildi.

Yetkililer ayrıca gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere düştüğü Berlin'de etkilenen bölgelerde 8 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlara yardımcı olunacağını bildirdi. Bu çerçevede yardım kuruluşlarının bölgedeki önemli noktalarda jeneratör ve ısıtmalı çadırlar sağlayacağı belirtildi.

Polis kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı

Berlin polisi geçtiğimiz yıl Berlin'de yaşanan elektrik kesintilerine neden olan kundaklama vakalarını göz önünde bulundurarak bu sabah çıkan yangını da bu kapsamda soruşturuyor. Özellikle yangın bölgesinde ve elektrik ana dağıtım istasyonu yakınındaki ayak izlerini inceleyen polis, muhtemel fail veya faillere ulaşmaya çalışıyor.

Eylül 2024'te Berlin'in güneydoğusunda da bir yangın çıkmış ve elektrik dağıtım sistemlerine zarar vermişti. Polisin soruşturması sürerken aşırı sol bir örgüt yangının sorumluluğunu üstlenmiş ve kapitalizmle mücadele kapsamında bu eylemi yaptıklarını duyurmuştu. - BERLİN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Acil Durum, Politika, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Berlin, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Berlin'de Yangın, 45 Bin Hane Elektriksiz Kaldı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:07:30. #7.11#
SON DAKİKA: Berlin'de Yangın, 45 Bin Hane Elektriksiz Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.