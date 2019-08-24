Son Dakika Haberleri: Beşiktaş ara vermeden hazırlıklara başladı
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Beşiktaş ara vermeden hazırlıklara başladı

16 dakika önce

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı bildirildi.

Beşiktaş ara vermeden hazırlıklara başladı, System.String[]

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı bildirildi.


Göztepe maçında forma giymeyen futbolcuların ısınma ve istasyon koşularının ardından pas ve kontrol çalışması yaptığı aktarıldı. Mini kale maç ve şut organizasyonuyla sona eren idmanı dünkü mücadelede forma giyen futbolcuların yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.


Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco'nun salonda çalıştığı, Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrı koşu yaptığı ifade edildi.


Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş Spor Kulübü, Abdullah Avcı, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:57 
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