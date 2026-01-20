Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Zecorner Kayserispor ile dün oynanan karşılaşmasında forma giyen oyuncular salonda yenilenme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan oyuncular daha sonra minyatür kale maç ve dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.