Beşiktaş Kocaelispor Maçı İçin Hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında 5 Şubat Perşembe günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyha-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Beşiktaş, yarınki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
