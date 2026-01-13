Beşiktaş, Sertaç Şanlı'yı Transfer Etti

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki pivotla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Daha önce 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan Sertaç Şanlı, kariyerinde Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barcelona, Fenerbahçe Beko ve Dubai Basketbol formalarını terletti.