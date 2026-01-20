Beşiktaş'ta Kaza: Otomobil Takla Attı - Son Dakika
Beşiktaş'ta Kaza: Otomobil Takla Attı

Beşiktaş\'ta Kaza: Otomobil Takla Attı
20.01.2026 02:39
Beşiktaş'ta bir otomobil, minibüse çarptıktan sonra takla atarak kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.

BEŞİKTAŞ'ta, seyir halindeki otomobil bir minibüse çarptıktan sonra caddeye uçtu. Burada da park halindeki bir başka minibüse çarpan ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yere düşen Türk bayrağı ise çevredeki bir vatandaş tarafından alınarak kaldırıldı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer istikametine seyir halinde olan 34 DDE 458 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle 34 KOT 803 plakalı minibüse çarptıktan sonra Nispetiye Caddesi'ne uçtu. Burada da park halindeki 34 KEN 305 plakalı başka bir minibüse çarpan otomobil, takla attı. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralandı.

Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takla atan otomobilde sıkışan 2 kişiyi çıkardı. Hafif yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, bir süre Nispetiye Caddesi'de trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Ekiplerin çalışması sürerken, kaldırımda bulunan Türk bayrağını fark eden bir kişi ise bayrağı alarak kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

