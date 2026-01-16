Beşiktaş'ta Transfer Planları - Son Dakika
Beşiktaş'ta Transfer Planları

16.01.2026 16:52
Başkan Adalı, sol kanat, stoper ve 6 numara transferlerini bir hafta içinde tamamlamayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Serdal Adalı, ihtiyaç olan bölgeler için gerekli olan transferleri 1 hafta içinde bitirmeyi planladıklarını söyleyerek, "Sol kanat, stoper ve emin odluğumuz bir 6 numara bakıyoruz" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlı camianın gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı transferde öncelikli hedeflerini şöyle açıkladı: "Teknik ekibin savunma hattına istekleri var. Üstüne Paulista ve Jurasek gitti. Jurasek kiralıktı zaten, onu da belirtmek isterim. Hem gidenlerin yerine hem de bu oyuncular gitmeden önce teknik kadronun istediği bölgeler burasıydı. Şu an bir forvet alalım diye hocanın bir isteği yok. Sol kanat, stoper ve iyi bir 6 numara bakıyoruz. Kış transfer döneminde istediğimiz oyuncuları bulmak zor. Bunları tamamlarsak takım iyi şekilde yol alacaktır. Bu takım, iyi bir takım. Yapılan transferlerin de arkasındayım. İyi oyuncular, karakterli oyuncular. Geçen sene hepimizin dert yandığı 'Bu takımın ruhu yok' sohbetlerini unuttunuz. Şu an sahada mücadele eden, kavga eden bir takım var ve oluşturmaya da devam edeceğiz. Olması gereken de bu. Eksiklerimizi tamlayarak bu takım yukarılara doğru gidecek."

'DEMİR EGE VE ABRAHAM'A GELEN TEKLİF VAR'

Serdal Adalı, Tammy Abraham ile Demir Ege Tıknaz'a teklifler geldiğini belirterek, "Gidecek futbolcular arasında teklif gelen Demir Ege var, görüşüyoruz. O da gitmek istiyor. Bir de çok konuşmak istemesem de Rafa Silva var. Abraham'a gelen bir teklif var. Ne ben ne teknik ekip gitmesine sıcak bakmıyoruz. Onun haricinde teklif gelen futbolcu yok" değerlendirmesinde bulundu.

Tammy Abraham ile İngiltere'den Aston Villa'nın dışında başka bir takımın daha ilgilendiğini aktaran Adalı, "Ama şu an Tammy'i yollayalım diye bir düşüncemiz yok. Onun yerine birini bulmak kolay değil. Önümüzdeki günler neler gösterecek göreceğiz. Bize gelen teklifte bir oyuncu önerilmesi yok. Sadece ilgilendiklerini belirten bir girişimleri var. Aston Villa'da teknik kadronun istediği oyuncular var. Onları da ilettik. Cevabını bekliyoruz. Ama Tammy'e gelen teklifler içinde o teklif yok" dedi.

'BENFICA, RAFA SİLVA'YI İSTİYOR'

Benfica'nın, Rafa Silva ile ilgili bir girişimde bulunduğunu sözlerine ekleyen Başkan Serdal Adalı, "Benfica istiyor biz de onlara isteğimizi ilettik. O mertebede bir çizgiye gelirse Rafa gider, Benfica'da oynar. O çizgiye gelmedikten sonra burada kalır. Bizim için de maaşına ödeyeceğimiz para önemli değil. Burada kalır, Beşiktaş futbolcusu olarak hayatına devam eder" şeklinde konuştu.

NUNO TAVARES, JORGENSEN VE AGBADOU AÇIKLAMALARI

Nuno Tavares transferinde oyuncu tarafında sıkıntı olmadığına değinen Beşiktaş başkanı, "Kulüp ile görüşülüyor. Olmayacak gibi görünmüyor ama bu transferdir, olmaya da bilir. Olmazsa alternatifleri de hazır. Her bölge için 2 alternatif oluşturduk" dedi.

Filip Jörgensen ve Emmanuel Agbadou transferlerindeki son durumu da paylaşan Adalı, "Filip Jörgensen gelmek istiyor. Oradaki sıkıntı kulübün kiralama limitlerinin dolu olması. Onu bekliyoruz. Kolay bir transfer değil. Biraz zaman alacak. En son gelebilecek oyunculardan biri. Emmanuel Agbadou için de teklif yapıldı. Futbolcu gelmek istiyor. Kulübü ile görüşüyorlar. Kulübü tamam dediğinde 1 saat sonra da 1 hafta sonra da bitebilir" diye konuştu.

